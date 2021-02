CorSera – Il gigante Lukaku esalta l’Inter. Icardi non se lo ricorda più nessuno

Il Corriere della Sera esalta la prova di forza impressionante di Romelu Lukaku, migliore in campo in Inter-Lazio

"Tutto quasi perfetto. Ma è il gigante Romelu a esaltare l’Inter. Quando gira lui, la squadra vola. Icardi non se lo ricorda più nessuno. Il belga scala anche la classifica dei cannonieri e affianca Ronaldo al primo posto con 16 reti. La Lazio si ferma dopo sei vittorie: distratta in difesa, non trova varchi in attacco. Il gol di Escalante è casuale dentro una partita nelle mani degli interisti dall’inizio alla fine".