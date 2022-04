Lukaku-Inter? Lui pronto al sì. Ma ci sono tante difficoltà e condizioni

Il belga vorrebbe tornare a Milano perché non ha trovato a Londra quello che cercava ma le esigenze nerazzurre non fanno ben sperare

Eva A. Provenzano

Ha lasciato l'Inter nel bel mezzo di una crisi, dopo uno scudetto vinto, mentre Conte abbandonava la nave e Hakimi veniva considerato un mezzo per sistemare i conti post pandemia. Per questo era stato ceduto al PSG qualche settimana prima. Poi è arrivato il sì di Lukaku al Chelsea, un altro addio pesante per il club nerazzurro che non poteva fare altrimenti che accettare di fronte all'offerta importante del club inglese. Ma se in quel momento, il ritorno a Londra per il belga era un sogno, una rivincita, la voglia di dimostrare a sé stesso quanto possa valere, poi non è andata forse proprio come si aspettava. Il suo rapporto con Tuchel, allenatore Blues, non è decollato e neanche la sua carriera in Premier League ha fatto il salto che ci si aspettava.

E da un po' media italiani e inglesi raccontano di un suo malumore. E addirittura della voglia di ritornare all'Inter e pare che "non passi giorno dalle parti di Viale della Liberazione che non arrivi un messaggino" del giocatore che dice 'Voglio tornare' a Milano. Senza dimenticare le cose che ha detto a Natale nell'intervista a Skysport su un suo ritorno in nerazzurro (aveva fatto infuriare i suoi attuali tifosi): "Ho l’Inter nel cuore, tornerò a giocare là, lo spero veramente perché il club mi ha salvato la carriera. Penso sempre a Milano". Oppure i like a quello che succede in sua assenza ad Appiano.

Ma il suo ritorno in Serie A resta difficile, specie nella prossima estate. TuttoSport a questo proposito spiega: "L’Inter, che sarà costretta a un altro mercato in autofinanziamento, sta ragionando su quali big potrebbe dover cedere per i colpi in entrata - De Vrij e Lautaro Martinez i nomi in prima fila - e di certo non potrà permettersi di riprendere un giocatore ceduto dodici mesi prima per 113 milioni".

Potrebbe risolvere la questione solo un prestito e dovrebbe ridursi l'ingaggio (che ha scelto al posto dell'Inter l'anno prima) perché a Londra Romelu guadagna 12.5 mln mentre in nerazzurro ne guadagnava 7.5 (+ bonus). Anche lui non potrebbe guadagnarne più di 6 (i contratti di Lautaro e Brozovic non si sono spinti oltre quelle cifre). Lui sarebbe anche disposto a rivedere il suo ingaggio, ma il Chelsea lo cederebbe? In questo momento di difficoltà c'è da capire cosa succederà visto l'addio di Abramovich. Un nuovo proprietario darebbe in prestito il calciatore all'Inter? E chi può assicurare che una nuova proprietà non scelga un altro allenatore e mandi via Tuchel, principale problema dell'attaccante a Londra?

"Lukaku-Inter, nonostante il pressing del belga, è destinata quindi a rimanere una suggestione, a meno che da Londra non si creino delle condizioni davvero impensabili in questo momento della stagione", scrive il quotidiano torinese sulla questione.

