Inter, il sogno proibito di Inzaghi per la sinistra: servono 20 milioni

L'allenatore ha indicato alla società il profilo ideale per la corsia mancina della sua Inter: fissato il prezzo

Ha un nome e un cognome il sogno proibito di Simone Inzaghi per la fascia sinistra della sua Inter. Prosegue la ricerca dell’erede di Achraf Hakimi a destra, ma i nerazzurri si muovono anche sulla corsia opposta. Come riportato da Calciomercato.com, il sogno proibito per completare la batteria degli esterni nerazzurri è Marcos Alonso. Condizione necessaria però è la partenza di Ivan Perisic, per cui al momento non sono arrivate offerte. Per l’ex Fiorentina, il Chelsea chiede circa 20 milioni di euro.