Missione Lukaku, Inzaghi lo vuole al top col Porto. Si parte lunedì: titolare con la Sampdoria

"C’è un solo modo per ritrovare definitivamente il ritmo partita ed è giocare con continuità le gare ufficiali. Non c’è allenamento migliore, solo così il corpo si riabitua all’intensità della contesa, agli strappi improvvisi e ai continui cambi di direzione. Così Inzaghi pensa di ridargli una maglia da titolare lunedì prossimo in casa della Sampdoria. E poi confermarlo nello schieramento di partenza anche contro l’Udinese il 18 febbraio, aumentando magari anche il minutaggio. L’idea, ovviamente, è permettere a Lukaku di “allenarsi” in campo in sfide vere, senza esclusione di colpi, per essere poi finalmente al cento per cento per l’andata degli ottavi di Champions League col Porto. Il tempo per presentarsi al top c’è, come la voglia di Lukaku di mettersi ancora sotto e spingere sull’acceleratore, in allenamento come in partita".