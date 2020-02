Moratti su Juve-Inter: “Sfruttiamo l’occasione! Lukaku top, Eriksen fuoriclasse. E Conte…”

Lunga intervista concessa dall’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti a La Gazzetta dello Sport prima di Juventus-Inter. Ecco le sue parole, partendo dal fatto che si giocherà a porte chiuse:

“Non ricordo precedenti in questo senso. L’assenza del pubblico rende ancora più complicato fare un pronostico, perché non si può sapere come le squadre reagiranno a una situazione così anomala. Dovremo approfittarne di questa situazione. La Juve è in un anno di transizione, dopo tanto tempo con lo stesso tecnico si deve ritrovare. Lo si è visto anche a Lione. E soprattutto noi siamo cresciuti rispetto agli anni scorsi. Squadra forte e l’allenatore c’è”.

VALORE AGGIUNTO – “Proprio Conte. Sono rimasto comunque impressionato dalla sua grinta, dall’attaccamento agli obiettivi, dalla cura dei dettagli”.

SACRIFICIO ICARDI – “Devo essere onesto. Al tempo ero perplesso, mi sembrava un azzardo. Ma anche per il solo fatto che ci ha portato Lukaku, si è rivelata giustissima”.

SCAMBIO ICARDI-LUKAKU – “Non sappiamo come sarebbe andata con Icardi, ma Lukaku sta facendo vedere cose che nessuno immaginava. È un grandissimo uomo squadra che si è fatto volere bene da tutti con l’atteggiamento giusto, in campo e fuori. Un leader, generoso ma dalle spalle grandi. Se poi ci aggiungiamo che segna parecchio…”.

ERIKSEN – “Fuoriclasse, capace di calciare alla grande con entrambi i piedi. Credo che Conte in queste settimane abbia lavorato per adattare il gioco alle caratteristiche del danese, che a breve potrà prendere per mano la squadra. Ha quei lampi improvvisi che ti fanno vincere le partite”.

QUALE JUVENTINO TEME DI PIU’ E VORREBBE ALL’INTER – “Troppo facile pensare a Ronaldo. Allora dirò Chiellini, un vero duro con grande spirito di squadra. Speriamo che non giochi per essere al meglio negli impegni successivi…”.

VAR SU RONALDO-IULIANO – “Non credo (avrebbe cambiato la storia, ndr), dietro alla Var c’è comunque un altro arbitro. Probabilmente avrebbero negato il fallo di Iuliano su Ronaldo e dato il rigore sul ribaltamento di fronte”.