Sky – Lukaku non si presenterà al ritiro del Chelsea. Inter, pronta nuova offerta

Domani Romelu Lukaku non si presenterà al raduno del Chelsea. È una decisione presa in accordo con il club londinese: il belga e la società inglese cercheranno di trovare una soluzione per la cessione dell'attaccante che ha già ribadito di volere l'Inter, come spiegato da Di Marzio su Skysport. Si cerca una soluzione entro lunedì, quando il club inglese partirà per il tour. Il club nerazzurro sta preparando una nuova offerta per il club inglese. Da qui a lunedì saranno giorni decisivi per la chiusura della trattativa per il rientro a Milano del giocatore.