Sky – Inter, il patto con Lukaku resisterà? Onana, United non ha rilanciato

"Sicuro al cento per cento non è il patto che c'è tra il club nerazzurro e il giocatore. Sicuramente per ora resiste l'accordo che i dirigenti interisti hanno con l'attaccante: avere il giocatore dalla propria parte è importante per provare a chiudere a condizioni più vantaggiose l'operazione. Per adesso l'obiettivo del giocatore è non rimanere al Chelsea, ma più passa il tempo più possono nascere opportunità per altri club. La domanda è se reggerà il patto col il calciatore o se, col passare del tempo, lui deciderà di dire sì ad altre eventuali offerte. La società vuole cercare di arrivare a formulare un'offerta prima possibile per fare in modo che il patto col giocatore non ceda", ha spiegato Luca Marchetti.