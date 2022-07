Inter, Lukaku non spaventa Dzeko: vuole restare. Faccia a faccia con Inzaghi

"Una volta finite le vacanze, Edin ha pensato bene di rimettersi subito in moto e a disposizione di Simone Inzaghi, anche per ricordare a tutti che lui c’è e vuole ritagliarsi il suo spazio in vista della prossima stagione. L’arrivo di Lukaku non sembra avergli fatto cambiare idea: Dzeko vuole restare all’Inter ed è pronto a dare il suo contributo per gli obiettivi di squadra. Del resto, con una stagione così particolare fatta di lunghi periodi con tre partite a settimana, ci sarà bisogno di tutti e uno come Dzeko può ancora fare la differenza", spiega La Gazzetta dello Sport.