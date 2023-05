Lukaku vuole l’Inter: pronto a ridursi ancora l’ingaggio. Entourage al lavoro col Chelsea

A fine stagione l'Inter si troverà con il Chelsea per parlare dell'attaccante e per cercare di ottenere un nuovo prestito

La volontà di Romelu Lukaku è chiara e l'ha ribadita in più occasioni. Il centravanti vuole stare all'Inter e il club nerazzurro farà il possibile per convincere il Chelsea a concedere un nuovo prestito nella prossima stagione. A fine stagione i due club si troveranno e parleranno dell'attaccante.

"I motori sono accesi da tempo. E ora anche dalla torre di controllo è arrivato il via libera per l’operazione Lukaku-ter. Ovverosia le manovre per il rinnovo del prestito dal Chelsea anche per la prossima stagione. Lo spettacolare ritorno di fiamma del centravanti belga è figlio della sua voglia di prolungare la propria esperienza in nerazzurro, ma evidentemente l’a.d. Beppe Marotta deve fare i conti con una cornice finanziaria sempre più ristretta. Proprio questa forbice per mesi ha indotto i protagonisti della vicenda a circondare di mille cautele le proprie mosse", riporta La Gazzetta dello Sport

"Anche l’anno scorso Sebastien Ledure (legale del giocatore) aveva avuto un mandato stringente e portò a termine l’affare in velocità. Cioè prima del 30 giugno, data entro la quale Romelu poteva conservare i benefici del Decreto Crescita. E per il nuovo prestito l’avvocato belga sa bene quali tasti battere per un’altra fumata bianca che faccia tutti contenti. Sotto questo aspetto a Stamford Bridge sono in corso importanti consultazioni per scegliere l’allenatore. È presto, allora, per scendere nei dettagli dei singoli giocatori, anche se tutti sanno come Lukaku sia un lusso per una squadra che non parteciperà alle coppe europee. Invece quest’Inter sempre più vicina alla qualificazione in Champions ha le prospettive tecniche per puntare ancora su Romelu. Di conseguenza al Chelsea non potranno che ascoltare con attenzione l’ambasciata di Ledure".

"Sul fronte economico è difficile abbassare il costo del prestito (8 milioni) che è legato alla quota di ammortamento per l’acquisto record da 115 milioni di due anni fa. Invece, si può lavorare sul peso dell’ingaggio del centravanti, sempre grazie alle agevolazioni fiscali ancora alla portata. Per la stagione in corso il nazionale belga ha già fatto dei sacrifici, considerato che il suo stipendio inglese tocca quota 12 milioni di euro netti. Lui ha già rinunciato ad una fettina dei suoi guadagni per rivestire la maglia nerazzurra ed è disposto a venire di nuovo incontro al club di Zhang. Ma è chiaro che anche il Chelsea deve fare la sua parte. È pressoché impossibile, invece, che quest’affare possa essere collegato ad altre trattative tra i due club. Si parla, infatti, di un interesse del Chelsea per il portiere nerazzurro Onana, come del feeling di Marotta e Ausilio per il difensore Chalobah dei Blues: queste sono trame da seguire a parte. Il nuovo matrimonio con Lukaku ha tempi e modi esclusivi", spiega il quotidiano