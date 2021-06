Belgio, Lukaku segna e dedica il gol a Eriksen: “Ti voglio bene”. E bacia la telecamera

Tante emozioni contrastanti in testa, tanti pensieri e l'apprensione di chi fa il proprio lavoro, ma con la mente e il cuore a Copenaghen

Tante emozioni contrastanti in testa, tanti pensieri e l'apprensione di chi fa il proprio lavoro, ma con la mente e il cuore rivolti a Copenaghen, sperando come tutti in buone notizie. Romelu Lukaku è sceso in campo per Belgio-Russia con l'ansia di conoscere le condizioni di Christian Eriksen, suo amico e compagno di squadra all'Inter. L'attaccante nerazzurro ha onorato l'impegno nel migliore dei modi, segnando il gol del vantaggio dei Diavoli Rossi al 10'. E la dedica a Chris è arrivata puntuale e inevitabile.