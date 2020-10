Pastorello: “Lukaku miglior attaccante del mondo. Inter scelta giusta, i tifosi lo amano”

Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, è convinto che quella di portare l’attaccante belga all’Inter sia stata la scelta giusta. Intervistato da Sky Sports UK, infatti, il noto procuratore ha dichiarato che in nerazzurro Big Rom ha trovato una vera famiglia:

“Alla fine, si può dire che quella di portarlo in Italia sia stata la scelta giusta. In particolare, in Italia si è sentito in una grande famiglia. I tifosi nerazzurri lo amano incredibilmente. Lui, più che un calciatore, è un uomo che ha bisogno di sentire affetto intorno a sé, dato che è molto sensibile. Quando avverte queste sensazioni, è il migliore che il mercato potrebbe offrire, anche se ovviamente l’Inter non lo lascia partire. Per qualità, attitudine e mentalità, è attualmente il miglior attaccante del pianeta“.

(Fonte: Sky Sports UK)