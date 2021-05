Lautaro, assalto Real Madrid: sul piatto stipendio monstre e 90 milioni per l’Inter

L'attaccante argentino, protagonista di un'ottima stagione con i nerazzurri, è nel mirino di numerosi top club

Chiusa la polemica con Antonio Conte dopo la mal digerita sostituzione contro la Roma, per Lautaro Martinez e il suo entourage la priorità è trovare un accordo con l'Inter per il prolungamento del contratto. L'argentino è felice a Milano e non ha nascosto il suo desiderio di rimanere, ma le difficoltà finanziarie della società potrebbero cambiare lo scenario. Secondo Tuttosport, il Real Madrid avrebbe già pronta una proposta con cifre decisamente allettanti, sia per il giocatore che per la dirigenza interista.