Dopo la finale di Champions League persa con il City, tanti giocatori dell'Inter hanno espresso il loro dispiacere per il risultato sui social. Tra questi anche Romelu Lukaku che ha "promesso" di lottare ancora per i colori nerazzurri:

Prima di tutto voglio ringraziare tutti i tifosi dell’ inter per l’amore e il sostegno per tutta la stagione. Voi ragazzi ci siete stati accanto in ogni momento e personalmente voglio ringraziarvi per questo.