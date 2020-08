Valori mercato – Lukaku supera Dybala, De Vrij costa come CR7. Inter, boom dei due azzurri

85 milioni. È questo l’attuale valore di mercato di di Romelu Lukaku che supera Paulo Dybala (80 milioni). L’attaccante belga è reduce da una grande stagione, la prima con la maglia dell’Inter. Big Rom ha chiuso con 24 reti e 6 assist in 51 partite. Transfermarkt ha rivisto i valori di mercato del campionato italiano, e oltre al belga sono tanti i nerazzurri che hanno fatto un bel balzo in avanti. “Il dualismo Inter-Juve continua anche fra gli inseguitori. Sul gradino più basso del podio si stringono Matthijs de Ligt e Lautaro Martínez, accomunati da lievi crescite (2,5 milioni l’olandese, 6 l’argentino). Stabile a 60 milioni Cristiano Ronaldo, in compagnia di Stefan de Vrij (+12), premiato dalla Lega come miglior difensore 2019/20, e Christian Eriksen“, riporta il sito.

A crescere sono soprattutto i giovani come Nicolò Barella e soprattutto Alessandro Bastoni. “La classifica finale, però, sorride ai nerazzurri cresciuti di 45 milioni, grazie soprattutto alle plus di Nicolò Barella, salito a 50 milioni (+14) come Luis Alberto (+6) e Rodrigo Bentancur (+10), e di Alessandro Bastoni (+13,5), oggi il miglior difensore U21 dopo de Ligt. Il mancino che Conte ha promosso titolare si leva fino a €45M”.

(Transfermarkt.it)