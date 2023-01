Lukaku, tempo scaduto: muscoli fragili e recuperi lenti. L’Inter ragiona sul prestito bis

"Il rallentamento adesso è ufficiale, l’infiammazione al tendine della coscia sinistra blocca Romelu Lukaku almeno per la gara di stasera di Coppa Italia. Ma a pensarci bene, non è questo che preoccupa. Non è la singola partita, il problema. Quanto la visione d’insieme. Il programma di Romelu prevede fisioterapia, piscina e cyclette almeno fino a domani, senza vedere il campo. Poi, tra giovedì e venerdì, Inzaghi e lo staff medico contano di rimetterlo in campo, quantomeno per un lavoro atletico, per evitare che l’attaccante resti troppo tempo fermo e dunque anche il ricondizionamento torni a essere un problema. La gara con il Verona di sabato va considerata a rischio: nella migliore delle ipotesi il belga andrà in panchina. Ma non c’è nessuno ad Appiano che può garantirlo, molto dipenderà dall’evoluzione delle prossime ore. Per intendersi: non siamo di fronte a un problema importante, l’infiammazione è lieve, non è collegata agli stop di agosto e ottobre, è relativa alla parte interna della gamba. Ma siamo dentro una storia clinica, relativa a questa stagione, già molto complicata. E questo costringe a muoversi con estrema cautela", riporta La Gazzetta dello Sport.