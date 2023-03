Inter, ti serve il vero Lukaku: test in vista della Champions. Rom prova a convincere Inzaghi

"Un test per la Champions. Che poi si tratti di un “provino” per un solo attaccante o per due, lo si comprenderà meglio oggi quando Simone Inzaghi scioglierà le ultime riserve sulla formazione anti-Spezia. Quello che appare certo, dopo l’iniziale panchina di domenica scorsa contro il Lecce, è che stasera in avanti ci sarà Romelu Lukaku. Da capire, invece, chi sarà il suo partner, se per l’ennesima volta Lautaro Martinez, o se Edin Dzeko. Di sicuro Lautaro è l’unica certezza in vista della partita di martedì al “do Dragao”, spiega Tuttosport.

"Lukaku in questa settimana si è allenato con grande intensità. Difficile che “Big Rom” sia riuscito in questa settimana a portare il proprio fisico a livelli simili a quelli della stagione d’oro ’20-21, ma l’Inter ha un estremo bisogno della sua rinascita. Il pieno recupero di Lukaku è fondamentale per le sorti finali dell’annata nerazzurra, sia per cercare di terminare al secondo posto in campionato, ma anche e soprattutto per provare ad andare avanti nelle coppe. L’obiettivo in Europa sono quei quarti che l’Inter non disputa dalla stagione ’10-11; mentre nei confini nostrani si vuole cercare il bis in Coppa Italia. La gara di stasera, come detto, sarà un test importante per il belga, sia per verificare la condizione generale dell'ex Chelsea, sia per capire se sarà meglio puntare su di lui anche per la gara con il Porto o affidarsi inizialmente ancora a Dzeko", si legge sul quotidiano.