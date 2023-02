L’Inter non molla Lukaku: sì a Romelu, ma con lo sconto. Dopo il Porto vertice col Chelsea

Mossa dell'Inter che ha parlato con l'avvocato che segue il centravanti, presto ci sarà un incontro col Chelsea per il futuro di Romelu

Andrea Della Sala

Il futuro di Romelu Lukaku dipenderà in gran parte dalla sua condizione. Il belga si gioca la conferma nell'Inter che ha intenzione di tenerlo in nerazzurro e tratta col Chelsea.

"L’Inter ha fatto la mossa. Ha avuto un contatto negli ultimi giorni con Sebastien Ledure, l’avvocato che segue da vicino gli interessi del belga e che fu decisivo nell’operazione del ritorno dell’estate scorsa. Non si è entrati nel vivo del futuro dell’attaccante, oggi in prestito dal Chelsea. Ma accadrà a breve. Perché Lukaku e la società nerazzurra hanno convenuto di approfondire la questione dopo la doppia sfida di Champions con il Porto. Seconda metà di marzo, dunque. Lì il quadro sarà più chiaro. Ma il fatto che il dialogo sia apertogià adesso è un passaggio non banale. Perché mostra la volontà dell’Inter di trattenere il giocatore", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Romelu non vuole mollare l’Inter e l’Inter non vuole mollare Lukaku. La condizione è ovvia: il belga deve dimostrare da qui in avanti di essersi messo alle spalle definitivamente i guai di natura fisica. C’è ottimismo in tal senso. Gli ultimi feedback in possesso dello staff medico e tecnico sono positivi. Il dialogo con il Chelsea, invece, va portato avanti. E così si spiegano i contatti con Ledure.

L’Inter vuole il rinnovo del prestito. E va ricordato come già la scorsa estate, al momento delle firme, il club nerazzurro e il Chelsea avessero già affrontato l’argomento. Ora si tratta di entrare nel vivo della questione. Anche dal punto di vista economico. Il prestito di questa stagione è costato all’Inter 8 milioni di euro, più altri 3 di bonus eventuali. Logico che la società nerazzurra voglia far leva su un rendimento al di sotto delle aspettative, causa infortuni, e sulla necessità dei Blues di piazzare ancora il giocatore".

"Il club di Zhang non vuole un prestito alle stesse condizioni della scorsa estate. L’obiettivo è abbassare la quota di 8 milioni. Se possibile dimezzarla. Su questo servirà l’aiuto di Ledure. Ma sono tanti gli elementi che fanno pensare positivo. La volontà di Lukaku, innanzitutto, che non ha intenzione di lasciare Milano per la seconda volta. E i buoni rapporti tra Chelsea e Inter, consolidati anche dall’affare Casadei. Rapporti che, chissà, potrebbero anche portare ad altri affari sull’asse Milano-Londra. Attenzione al nome di Dumfries: l’olandese piaceva anche l’estate scorsa, nei dialoghi di giugno il suo profilo fu pure messo dentro i primi approcci per Lukaku, potrebbe tornare d’attualità, è una traccia di mercato da non tralasciare", aggiunge il quotidiano.