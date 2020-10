“Il rigore non dato su Perisic è ridicolo. Che il Var ormai non intervenga più è inquietante. Tanto vale dire che si usa solo per il fuorigioco”. Così Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24, in merito alla nettissima trattenuta di Balogh su Perisic durante Inter-Parma. Dopo i rigori non concessi contro Genoa e Shakhtar, ne arriva un terzo contro i ducali.