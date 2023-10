Marotta: “Felice di Inzaghi, incidenti di percorso normali. Lautaro? Spero bandiera Inter”

Giuseppe Marotta , amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione dei finalisti per l'European Golden Boy al Teatro Cucinelli di Solomeo: "Chiudessi gli occhi e prendessi uno di questi candidati andrebbe sempre bene, sono dei giovani molto interessanti che farebbero bene a qualsiasi squadra italiana, ma sappiamo che siamo in un momento di contrazione finanziaria e anche i grandi club non possono fare investimenti importanti. Difficile prevedere fino a quando durerà, anche perchè le maggiori risorse sono rappresentate dalla valorizzazione dei diritti tv, che sta attraversando un momento difficile e la Lega lo sta gestendo molto bene.

Credo che sia da valorizzare soprattutto il made in Italy: noi come Inter siamo orgogliosi che in questo momento ci siano 6 calciatori in Nazionale a rappresentarci. Ritengo che il made in Italy, sia come allenatori che come calciatori, sia qualcosa di importante e unico, bisognerebbe spingere sulla valorizzazione di queste risorse. I punti persi contro Sassuolo e Bologna un campanello d'allarme? Diciamo che tre quarti della rosa sono impegnati con le rispettive Nazionali, e questo sta a significare quanto questa rosa sia forte. Il fatto di aver pareggiato con il Bologna e perso con il Sassuolo fa parte del cammino, è una fase interlocutoria della stagione e del campionato.