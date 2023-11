Marotta: “Lautaro? Ne vogliamo fare un simbolo dell’Inter. Zielinski? Ausilio ne segue tanti”

Si apre un mese di fuoco per l'Inter di Simone Inzaghi, con una trasferta storicamente complicata per i nerazzurri, come quella di Bergamo

"Il messaggio più importante è dare continuità. Siamo in una fase interlocutoria, si evidenziano i valori delle squadre che sono davanti come l'Atalanta. Dunque, sarà una bella partita. Scamacca? Abbiamo fatto tanti sondaggi, tra cui Scamacca. Volevamo 4 elementi di qualità perché gli impegni sono tanti. Ci siamo tirati indietro perché non c'erano le condizioni, quando si dice che Scamacca ha rifiutato l'Inter non è vero. Quando ha scelto l'Atalanta, legittimamente, noi non eravamo neanche più nella trattativa. Lautaro? E' un ragazzo maturo, un professionista serio. Ha capito che l'Inter lo avrebbe fatto crescere, il fatto di essere capitano è un grande orgoglio. E' anche capitano dell'Inter, è motivo di vanto e orgoglio. La speranza è che possa rimanere come simbolo. Poi in futuro non si può prevedere nulla ma le condizioni sono quelle di proseguire a lungo la sua avventura con noi e noi siamo contenti di questo. Tempistica? Al tempo giusto speriamo di poter annunciare il prolungamento suo e di altri".