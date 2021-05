CdS – Tagli e niente bonus scudetto. I giocatori dell’Inter dicono no: reazioni accese

Zhang non ha ancora parlato alla squadra ma il messaggio sulla politica dei tagli è arrivato e non tutti l'hanno presa bene

Zhangalla squadra non ha ancora parlato di rinunce e sacrifici, ma pare siano già spuntati i primi malumori. Questo almeno è quanto scrive il Corriere dello Sport a proposito della richiesta che per ora Suning ha fatto ai dirigenti ma verrà estesa a squadra e allenatore. "L'entusiasmo per lo scudetto nerazzurro è già finito. Alla Pinetina, infatti, già prevale la rabbia. Tutta conseguenza della volontà di Steven Zhang di tagliare alla squadra (giocatori più staff) una o due mensilità di stipendio (da spalmare nelle prossime due stagioni) e i premi scudetto previsti nei singoli accordi", parla in questi termini il giornale romano.

La crisi finanziaria nella quale versa il calcio europeo ha investito pure l'Inter. Dopo il discorso ai dirigenti, Steven Zhang - già lunedì forse - potrebbe parlare alla squadra per ribadire quanto detto al management. Ma ovviamente ai giocatori è arrivata già la notizia sui sacrifici richiesti. Non si parla solo della riduzione dei costi operativi e delle cessioni ma anche di sacrifici per giocatori e staff tecnico, dirigenti e dipendenti. È diventato insostenibile il costo del lavoro e "in una slide presentata da Marco Benetti, Head of Strategy del club, viene riportato che dal 2017/18 al 2020/21 il dato è salito da 120 a 250 milioni". Per questo si parla di riduzioni future e immediate.

"E, infatti, è partita la richiesta, per tutti i dipendenti, di rinunciare al bonus scudetto (sarebbe stato una mensilità extra) e per i dirigenti anche ad una mensilità dello stipendio. Si può ben capire che il risparmio, considerando il solo personale, sia relativo. A fare la differenza sarà la squadra, che nei piani, dovrebbe essere “stimolata” dal fatto che lo stesso trattamento lo subiranno le altre componenti del club", si legge sul CdS.

La reazione

Ma l'idea non piace ai giocatori. Il giornale sportivo sottolinea che le reazioni a caldo sono state piuttosto accese. E non ci sarebbe da parte dei calciatori la disponibilità a rinunciare a stipendi o bonus scudetto inseriti nei contratti. Non sembra esserci la possibilità che si trovi un accordo di gruppo su questo e c'è chi teme anche per altri bonus presenti nel proprio contratto. Secondo il giornale sportivo al club non verranno fatte altre concessioni, dovrà quindi essere in regola con i bonifici per l'iscrizione al prossimo campionato.

