Beppe Marotta , presidente e CEO Sport dell'Inter , ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Stella Rossa. Ecco le sue parole: "L'indagine? Vorrei tranquillizzare tutti i tifosi e noi stessi: come hanno dichiarato i magistrati, noi siamo parte lesa. Abbiamo garantito la massima collaborazione alla magistratura e siamo in totale disposizione: attraverso i legali saremo sempre presenti. L'Inter ha una struttura e direzione di sicurezza affidata ad un ex funzionario di ordine pubblico: applica protocolli molto rigidi e regolamenti stringenti. Noi volevamo fare applicare sempre queste cose ma ci sono spesso fenomeni fuori dal perimetro aziendale.

Siamo tutti uomini di esperienza e chi ce l'ha meno deve trovare in noi un punto di riferimento: l'Inter è una società integerrima e trasparente. Sono presupposti per non temere nulla e concentrarci sulla partita: confidiamo nelle forze dell'ordine che possano fare il loro lavoro per allontanare questo fenomeno di criminalità dallo stadio.