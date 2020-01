Eriksen-Inter, anche la BBC conferma: “C’è il giorno della firma. Ed ecco la cifra finale”

Il sogno dei tifosi si sta per tramutare finalmente in realtà: Christian Eriksen è ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Nel tardo pomeriggio di ieri le parti si sono avvicinate ulteriormente, sancendo praticamente la chiusura dell’affare. E il tutto è confermato anche dalla BBC, celeberrima emittente britannica: il club nerazzurro, si legge sul portale, vuole ormai concludere il tutto con la firma del giocatore sul contratto il prossimo lunedì. La cifra finale sarà di 16.9 milioni di sterline, per un totale di 20 milioni di euro. Tutto confermato dunque.