Marotta: “Rinnovo Lautaro fatto. Inzaghi 2026. È Inter-Nazionale. E Barella…”

“Barella è uno dei più forti centrocampisti al mondo perché ha la grande umiltà tipica del gregario, ma anche il talento del campione. È un centrocampista moderno, concreto che ha grande agonismo e dà tutto per la squadra". Spalletti dopo il match ha spiegato di volerlo in futuro trasformare in un metodista e Marotta ha approvato: "Ha le qualità per fare anche questo ruolo perché ha visione di gioco e lancio. E' eclettico e agonisticamente non concede niente agli avversari".