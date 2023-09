Marotta: “Oggi giorno importante per stadio. Frattesi? Aveva grande voglia di Inter”

Presente al Premio Gentleman, Beppe Marotta ha parlato del derby ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del dirigente nerazzurro: "Mi aspetto che sia un bellissimo spot per il mondo del calcio, per l'Italia. Il derby ha sempre un sapore particolare, la cosa bella è il confronto amichevole tra le tifoserie che lascia sempre qualcosa che non si può dimenticare. Mi auguro che ci sia una prestazione lusinghiera da parte nostra, anche se siamo all'inizio ed è difficile fare pronostici. Interisti in nazionale? La soddisfazione nell'essere italiano, normale che nell'undici iniziale ci siano 4 interisti depone come l'Inter sta seguendo un modello diverso rispetto al passato creando uno zoccolo duro di italiani che credo sia propedeutico per raggiungere certi obiettivi".