EDICOLA TS – La Juve nelle mani di Conte. Tutti i club di A: “Tagliamo 2 stipendi”

Ecco la prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 15 maggio 2021. Si parla ovviamente di Juventus-Inter

"La Juve nelle mani di Conte. Alle 18 contro l'Inter per l'orgoglio e per mantenere le speranze Champions. Pirlo: 'Ci deve bruciare vedere allo Stadium i nuovi campioni d'Italia'". Recita così il titolo in copertina sulla prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 15 maggio 2021. Di spalla, si parla della richiesta dei club di tagliare gli stipendi. "Non solo l'Inter, i club di A: 'Tagliamo 2 stipendi'. Tutte le società intendono avviare una trattativa con il sindacato calciatori per non pagare due mensilità e far slittare a dicembre quelle di maggio e giugno".