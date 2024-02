"L’Atletico è in forma, ieri ha ritrovato pure Morata in allenamento, ha testa, gambe e varietà di soluzioni per arrivare a Milano e giocarsela alla pari con l’Inter, se non in leggero vantaggio nel doppio confronto, considerato il ritorno in casa. L’Atletico è al quarto posto a 11 punti dai blancos e nella Liga ha indicatori tutti più bassi dell’Inter in serie A (meno gol, meno tiri, meno possesso, meno precisione nei passaggi, meno intercetti, 20 gialli in più), ma in Champions ha fatto 17 gol, meno solo del Manchester City, vincendo il girone di Lazio, Feyenoord e Celtic. Amici così, vanno rispettati e salutati. Ma lasciati fuori dalla porta".