Tempo di (più che meritati) festeggiamenti in casa Inter ma la dirigenza è già al lavoro per cercare di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Le recenti dichiarazioni di Marotta e Ausilio non fanno altro che confermare la volontà del club di non cedere nessun big e di mantenere alta l'asticella dell'ambizione e della voglia di vincere.