Inter corta in attacco? Possibile acquisto per Inzaghi a gennaio. Le voci su Taremi…

In viale della Liberazione non escludono la possibilità di intervenire per rinforzare il reparto avanzato

L'Inter che lotta su più fronti deve per forza affidarsi a tutti gli elementi a disposizione. In questo senso, ancor di più, cresce il rammarico per non avere a disposizione Marko Arnautovic dopo l'infortunio di Empoli. Ma il club nerazzurro, come riporta la Gazzetta dello Sport, si prepara per intervenire a gennaio nel caso in cui dovesse persistere l'esigenza di ulteriori energie nel reparto avanzato. Si legge infatti oggi: