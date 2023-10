Sacchi: “Inter fantastica col Benfica, Inzaghi stratega. Così farà paura a tutti”

Forte di questa prestazione, l'Inter, per Sacchi, può puntare davvero in alto: "Mi è piaciuta perché ha praticato un calcio europeo, e secondo me meritava anche il secondo e il terzo gol. Nella ripresa ha schiacciato i portoghesi non nella loro metà campo, ma addirittura nella loro area. Un esempio di come si deve interpretare una sfida internazionale.

Vado oltre: per le qualità tecniche che possiede, per l’esperienza, per la forza atletica e anche per il gioco che ha mostrato contro il Benfica l’Inter adesso farà paura a tutti. Nessuna impresa le è preclusa. Ha i numeri per affrontare qualsiasi avversario e per sconfiggerlo, a patto che si comporti come ha fatto martedì sera a San Siro. Io, lo sapete bene, amo il bel calcio: quando vedo una squadra compatta, dove tutti si aiutano, mi esalto".

