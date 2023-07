Mercato Inter, via alla fase 2: sei acquisti con i soldi di Onana, tutti i nomi

Per la porta l’Inter ha già l’accordo con Sommer e Trubin, m serve definire l’intesa con le due società: col Bayern la questione è in discesa grazie ai 6 milioni della clausola, anche se i nerazzurri vorrebbero spuntare uno sconto, mentre è più complicato trattare con lo Shakthar che per Trubin, nonostante un contratto in scadenza nel 2024, chiede oltre 30 milioni, con l’Inter che non vorrebbe superare quota 15, bonus compresi). L’alternativa all’ucraino è rappresentata da Audero, in uscita dalla Sampdoria.