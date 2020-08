Repubblica – Messi, Inter al lavoro già da ottobre: scende in campo Zanetti. La sensazione è che…

Il terremoto generato dalla decisione di Lionel Messi di lasciare il Barcellona è solamente agli inizi. Il club catalano non intende rinunciare facilmente al proprio calciatore simbolo, ma nel frattempo tutte le big d’Europa si stanno organizzando per tentare quello che sarebbe a tutti gli effetti il colpo del secolo. Secondo Repubblica, anche l’Inter avrebbe già mosso da tempo i primi passi:

“L’Inter, dopo aver confermato Conte, ha iniziato a sognare il colpo del secolo. Lavora da ottobre 2019 alla clamorosa trattativa, ha calato la carta Zanetti, protagonista di tutte le trattative che hanno coinvolto calciatori argentini. Se Messi si liberasse a zero, la società nerazzurra sarebbe pienamente in corsa.

Il padre della Pulce, Jorge, da tempo in contatto con i vertici interisti, ha già comprato casa a Milano e il Messi proiettato sul Duomo di Milano da Suning per promuovere le partite dell’Inter in Cina assume un significato ancora più profondo. Inoltre la presenza di Lautaro potrebbe essere un ulteriore stimolo per la Pulce, anche se la sensazione è che chi prenderà Suarez sarà in vantaggio anche per l’argentino“.