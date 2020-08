Mundo Deportivo – Messi, ci sono solo Psg e Inter. Primi passi concreti col padre ma…

E’ tema di strettissima attualità in casa Barcellona il futuro di Lionel Messi. La Pulce avrebbe infatti comunicato a Ronald Koeman di non vedersi più blaugrana: e ciò sarebbe un vero e proprio incubo in Catalogna, dove l’argentino è considerato un re. L’Inter monitora molto attentamente la situazione, come spiega anche Francesc Aguilar del Mundo Deportivo: “Resta da vedere se Lionel Messi prenderà finalmente la decisione di lasciare il Barça come stava valutando da tempo. Non è una questione degli ultimi giorni. È un argomento che gli gira in testa da mesi.

Ad oggi, solo due club sono interessati a Lionel Messi per davvero. Sono PSG e Inter. Il Manchester City non ha mosso un dito. I primi due hanno contattato Jorge Messi per scoprire il reale stato della situazione. E hanno mostrato il loro interesse. La presenza di Neymar e che al PSG si potrebbe puntare molto di più sulla Champions League visto il poco equilibrio della Ligue1, rendono Parigi una meta più appetitosa rispetto a Milano. La Serie A è molto più impegnativa come Cristiano Ronaldo ha constatato. Nonostante tutto questo, Lionel Messi, ad oggi, non ha deciso di lasciare il Barça. Leo è scontento dell’ambiente che circonda la prima squadra, valuta seriamente la possibilità di lasciare il Barça“.