Corsa Champions, Inter solida dietro al Napoli: a Inzaghi manca l’ultimo tassello

Focus sulla lotta per un posto nella prossima fase a gironi della massima competizione europea: nerazzurri nettamente in vantaggio sulle altre

Daniele Vitiello

Il Napoli viaggia spedito verso il terzo scudetto della sua storia. Soltanto un crollo verticale degli azzurri potrebbe cambiare le cose, ma in ogni caso Spalletti e i suoi sono abbastanza certi ormai di aver raggiunto quantomeno la qualificazione alla prossima Champions League. E le altre? In cinque lottano per tre posti.

L'Inter, dopo la capolista, è quella più accreditata, come sottolinea anche il focus della Gazzetta dello Sport: "La netta vittoria nel derby consolida le ambizioni Champions: dietro al Napoli i nerazzurri sono quelli che stanno meglio. Rosa ampia, gioco solido, gerarchie chiare, un Lautaro in stato di grazia che in Italia fa la differenza contro chiunque. Il caso Skriniar è rientrato senza scossoni, così l’umore e la condizione sono in crescita esponenziale. Ora manca un ultimo tassello: il completo recupero di Lukaku".

Corsa Champions League: le avversarie dell'Inter — Poi le romane, l'Atalanta e la grande delusione del momento: il Milan di Stefano Pioli. "È il grande malato, la squadra in crisi e, vista con gli occhi della contingenza, la volata Championa pare quasi un miraggio. La ripresa post Mondiale è stata rovinosa. La crisi che ha attanagliato i big (Theo, Leao, Giroud, Tonali e gran parte della difesa), stanchi, passivi, irriconoscibili, è diventata una crisi di sistema che ha coinvolto gioco, mentalità, identità e coesione. Il punto è: come uscirne? Rivoluzione o restaurazione? Tentare nuove strade di modulo e uomini o tornare agli antichi concetti che hanno portato uno spettacolare e insperato scudetto? In attesa che Pioli trovi la via maestra, i rossoneri non sembrano da corsa", si legge sul sito della rosea.

Cinque squadre per tre posti, dicevamo. Ma non è da escludere fino in fondo un'intrusione: "Ci sarebbe, volendo, una sesta squadra in corsa ma tutto dipende da quel numerino, tra parentesi, di fianco ai punti in classifica. Senza il -15 la Juventussarebbe a 38 punti con una partita in meno. Ma quel numero resterà tale? Verrà alleggerito o inasprito? Sul campo la squadra di Allegri ha bisogno di ritrovare solidità difensiva e una quadra virtuosa nel trio Chiesa-Di Maria Vlahovic, ma il futuro si deciderà lontano dal campo. E allora forse ha ragione Di Maria: per cosa sta lottando la Juve?".