In Argentina – Lautaro o Alvarez con Uruguay? Scaloni ancora in dubbio

È arrivato nelle scorse ore nel ritiro della Nazionale argentina. Lautaro Martinez si è allenato con i compagni in vista della partita, valida per le qualificazione sudamericane ai Mondiali, giovedì alle 21 (in Italia saranno già l'una di notte.ndr) alla Bombonera contro l'Uruguay. I media argentini danno per certa nell'undici titolare del commissario tecnico Scaloni Di Maria e Messi .

L'interista invece è ancora in dubbio. Potrebbe giocare lui dal primo minuto o Julian Alvarez, attaccante del City spesso schierato al Mondiale in Qatar, poi vinto dall'Argentina, al posto dell'attaccante nerazzurro. TycSports, di questo binomio scrive: "Scaloni, come gli è successo nelle ultime partite, mantiene vivo il dubbio sullo schierare dal primo minuto Lautaro Martínez o Julián Álvarez. Uno dei due farà parte del tridente offensivo, con Messi e Di María. Allo stesso tempo, anche se è ancora un mistero e non li ha mai messi insieme in una partita nella quale ci sono in palio dei punti, l'allenatore sa che il doppio nove è un'alternativa di gioco che ha a disposizione e che potrebbe dare i suoi frutti in qualche partita".