Tra le varie decisioni che l'Inter dovrà prendere in vista della prossima stagione, c'è anche quella in merito al futuro di Valentin Carboni . Anche perché ad oggi il piano del club è quello di avere un reparto d'attacco composto da cinque attaccanti di livello, come spiega Tuttosport: "Dovesse profilarsi questo scenario, il possibile spazio per Valentin Carboni risulterebbe di fatto praticamente nullo, col club di Viale della Liberazione che perciò lascerebbe il figlio d’arte, che tanto sta facendo bene con la maglia del Monza in campionato, ancora ai brianzoli, sempre ovviamente in prestito, per trovare ulteriore continuità di rendimento, minutaggio e spazio auspicato alla corte di Raffaele Palladino. Con la consapevolezza - e la promessa – di rientrare alla base per la stagione 2025/26, se non da giocatore fatto e finito, almeno da talento già sbocciato, avendo già dimostrato altrove - e a tutti - le proprie doti.

Sostanzialmente infatti i dirigenti nerazzurri, ma anche Inzaghi, credono con forza nelle potenzialità del classe 2005, ma sono pure consci che per svilupparle al massimo – e soprattutto più velocemente – serva un ambiente dove il ragazzo possa crescere, anche sbagliando, infilando prestazioni su prestazioni, in un contesto dove possa sentirsi già un calciatore importante, che si giochi ogni domenica una maglia da titolare. Valentin per Galliani è un predestinato (tanto che avrebbe voluto prelevarlo a titolo definitivo, con l’Inter che però garbatamente rispose di no all’ad biancorosso), mentre per il suo attuale tecnico biancorosso si tratta di un futuro top di livello assoluto. Ergo, in attesa che possa fare il bene dell’Inter, proprio il Monza potrebbe coccolarlo e goderne ancora i benefici sul verde pure nella prossima annata. Col progetto nerazzurro che andrebbe a svilupparsi parallelamente sia a San Siro, che in Brianza. D’altronde anche la capacità del non voler bruciare le tappe e di scegliere il percorso più adatto alla carriera di giovane in rampa di lancio, è un particolare fondamentale sia per il club proprietario del cartellino di un atleta, che per il futuro del ragazzo stesso".