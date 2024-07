Sarà una stagione diversa, con tante competizioni e tante partite da giocare. Per questo sarà diverso il lavoro dello staff di Inzaghi . Verrà curata nei dettagli la fatica per gestirla nel migliore dei modi. Il tecnico, invece, avrà il compito di ruotare le forze a disposizione e far rendere tutti al meglio.

"I preparatori dell’Inter sanno tutto di tutti, e provare a fare i furbi serve a poco: tanto lo scoprono. I nerazzurri stanno portando avanti una preparazione diversa rispetto a quella degli ultimi anni. Merito di una stagione che li vedrà impegnati anche alla fine del campionato. Il nuovo format del Mondiale per club, in programma negli Stati Uniti, inizierà il 15 giugno e durerà un mese. A differenza degli altri anni si giocherà in estate. Se l’Inter dovesse arrivare in fondo a tutte le competizioni, disputerebbe 69 partite. Il minimo garantito, comunque, è 51. Tante. Quindi il precampionato sarà gestito in modo diverso", scrive La Gazzetta dello Sport.