Inter, Mkhitaryan come il vino: allenatore in campo, l’età non conta. E punta al rinnovo

Il punto sul rinnovo

"Un professore carismatico non solo a livello calcistico, ma, letteralmente, anche a parole. Tanto che Inzaghi, se possibile, non ci rinuncia mai. Con Mkhitaryan che dopo essere comunque già entrato nella storia dei derby, rappresenta il presente interista e punta ad un futuro ancora a tinte nerazzurre. «Mkhitaryan è come il vino, migliora con l'età, brindo alla sua prestazione», le parole in esclusiva di Rafaela Pimenta sul suo assistito riferite alla performance dell'armeno dopo il 5-1 di sabato. Il contratto del calciatore scadrà il prossimo giugno. Il centrocampista vuole chiaramente restare a Milano, dove si trova benissimo, per cui la priorità è firmare quanto prima il prolungamento dell'intesa col club di Viale della Liberazione (un biennale o eventualmente un 1+1). Inzaghi, come già specificato, lo reputa essenziale nel suo scacchiere e nello spogliatoio. Per Mkhitaryan, come era stato per Acerbi, la carta d'identità non deve contare, poiché per lui parlano i fatti. Mentre l'armeno parla per Inzaghi durante le partite. In un futuro non troppo lontano si cercherà di entrare nel vivo di una contrattazione che tutte le parti in causa vogliono chiudere positivamente".