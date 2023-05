Inter, Onana cuore d’oro: il portiere è volato in Camerun per aiutare bambini malati

Dopo la vittoria contro l'Atalanta di sabato, Simone Inzaghi ha concesso tre giorni di riposo alla squadra, che oggi tornerà ad allenarsi ad Appiano in vista della partita di sabato contro il Torino. André Onana ha scelto di usufruire dei tre giorni di riposo per tornare in Camerun per un motivo particolare:

"André Onana è tornato in Camerun: il portiere dell'Inter lunedì è atterrato all'aeroporto di Yaounde Nsimalen. L'ex portiere dell'Ajax ha avuto un permesso speciale dall'Inter a 11 giorni dalla finale", spiega Cam Foot. Il motivo? Onana si è recato in Camerun per preparare la seconda edizione della campagna di operazioni chirurgiche guidata dalla sua Fondazione. L'obiettivo di questa campagna, realizzata in collaborazione con una ONG spagnola, è quello di aiutare bambini con patologie e malformazioni. In programma dal 17 al 28 giugno 2023 presso il Nkomkana Sports Medicine Center di Yaoundé, questa iniziativa dimostra l'impegno di Onana nei confronti del suo Paese e il suo desiderio di dare un contributo sfruttando la sua notorietà.