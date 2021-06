Stesso modulo, tante differenze: Inter, come cambia il 3-5-2 da Conte a Inzaghi

I nerazzurri ripartiranno dal sistema di gioco della scorsa stagione, ma con un'interpretazione molto diversa

"Il primo punto, di natura teorica ma essenziale nella costruzione del discorso, è quello relativo alla "libertà" individuale. E la differenza tra Conte e Inzaghi è già enorme. Tradotto: il tecnico salentino è il maestro nel creare combinazioni codificate tramite un martellamento costante in allenamento e partita, le giocate delle sue squadre sono facilmente riconoscibili qualunque sia il contesto in cui opera l'ex allenatore della Juventus; il piacentino lascia maggior spazio all'iniziativa del singolo, con principi chiari ma non incanalati sempre nei medesimi binari.

L'Inter di Conte giocava molto nella propria area di rigore, e nei pressi di questa, con un intento chiaro: allungare le maglie avversarie per sguinzagliare Lukaku, Lautaro Martinez e anche Barella, maestro negli inserimenti alle spalle dei centrocampisti avversari. Anche la Lazio di Inzaghi ha sempre cercato di partire con la costruzione dei tre difensori, ma non disdegnando anche la palla lunga qualora non ci fossero le condizioni per uscire da dietro: giocatore chiave in questo senso era Milinkovic-Savic, che in quanto a riferimento per i compagni può essere paragonato a Lukaku".