La domanda è semplice, la risposta, invece, è più complessa di quanto si possa immaginare. L'argomento è il Mondiale per Club e la domanda è: si giocherà o no? Tutto è appeso all'Arabia Saudita come sottolinea Repubblica. "Il torneo è in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti e promette di distribuire premi record alle sue partecipanti: l’importo non negoziabile da distribuire tra le squadre è di 800 milioni. In tutto, la nuova Coppa del mondo costerà due miliardi. Ma fino a oggi, la raccolta latita. E alla Fifa nessuno fa più finta che il problema non esista. Anzi. Solo venerdì l’organo che controlla il calcio mondiale ha incontrato sessanta broadcaster europei, c’erano anche quelli italiani. Ma non è che la proposta abbia fatto breccia. Perché vendere i diritti di un torneo che dura un mese è già difficile di per sé. Figurarsi se dalla vendita devi ricavare qualcosa come un miliardo di dollari su base globale", si legge sul quotidiano.