“Sinceramente no. È proprio molto bravo e cresce sempre di più. Fa piacere averlo perché non solo tiene bene la squadra ma la fa giocare bene. È un piacere andarla a vedere”.

“L’Inter è fondamentale. È una passione lunghissima e fortissima per tutta la famiglia”.

Superstizioso o no sullo Scudetto?

“Per me quest’anno l’Inter è super favorita perché gioca bene, è più forte, ha continuità. Per l Champions sono più scaramantico. Vediamo partita dopo partita, è difficile”.

