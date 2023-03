Mulattieri, il prossimo step è la Serie A: i piani dell’Inter per il suo futuro

Nel Frosinone che sta dominando il campionato di Serie B (primo posto in classifica e 11 punti di vantaggio sul Genoa secondo) brilla sempre più la stella di Samuele Mulattieri : l'attaccante di proprietà dell'Inter è arrivato a quota 10 gol in 25 presenze, di cui solo 13 da titolare, ed è il capocannoniere della formazione ciociara. Le sue qualità non stanno di certo passando inosservate, e il suo futuro ha una grande certezza: il prossimo anno giocherà in Serie A. Sì, ma dove? La Gazzetta dello Sport illustra i piani del club nerazzurro: "L'Inter lo osserva con estremo interesse, perché si tratta dell'ennesimo prospetto di casa nerazzurra che di questo passo si trasformerà in un papabile calciatore da prima squadra o in un'eccellente cessione con cui rifocillare le casse societarie. [...] "Sam" è seguito con interesse, orgoglio e affetto dall'Inter che a fine anno deciderà con lui quale strada imboccare.

A proposito, già a gennaio ci sono stati dei sondaggi da parte di squadre di Serie A e non sono da escludere offerte per acquisti a titolo definitivo, ma l'impressione è che sia ancora presto. Salvo ovviamente cifre irrinunciabili al momento non previste. Il calciomercato però è imprevedibile e chissà che in Olanda non si ricordino dei suoi 19 gol in seconda divisione, per esempio".