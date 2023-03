Interisti in prestito, Mulattieri trascina il Frosinone: doppietta e 10 gol in campionato

Tra Fabbian e Satriano, c'è un altro interista in prestito che sta trascinando la sua squadra. Si tratta di Samuele Mulattieri che anche oggi è stato l'autentico man of the match di Frosinone-Venezia terminato 3-0. L'attaccante è stato protagonista della gara con una doppietta tagliando il traguardo delle 10 reti in campionato.