Mundo Deportivo rettifica: “Niente aeroporto, si lavora al contratto di Vidal con l’Inter e poi…”

El Mundo Deportivo rettifica un pezzo sulla presunta presenza di Vidal all’aeroporto El Prat. In un primo momento, il quotidiano catalano aveva scritto di un Vidal fermato all’aeroporto mentre era in procinto di volare a Milano. Cosa mai confermata dall’Inter in alcun momento.

Ora, arriva la rettifica sul pezzo. “Il motivo per cui Vidal ancora non è andato a Milano è relativo solo ai documenti del suo trasferimento, documenti a cui stanno lavorando gli avvocati e che non sono ancora pronti. Quando verranno redatti completamente, il giocatore volerà in Italia. Non prima. In questo momento, ci sono gli avvocati delle tre parti a lavoro sui contratti”.

Ecco i due articoli, nella prima versione e in quella rettificata: