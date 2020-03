Inter, senti Musso: “Bello sapere che mi vogliono. Mi piacerebbe giocare con Lautaro”

Juan Musso apre al trasferimento all’Inter e parla in prima persona dell’interesse del club nerazzurro, che lo segue da diverse settimane. Il portiere dell’Udinese ha concesso una lunga intervista al quotidiano argentino Olé, nella quale ha parlato anche del suo futuro: “La verità è che è bello sentire queste notizie. Sapere che una squadra così importante può essere interessata a me. Ciò che si dice sull’Inter mi motiva molto e mi spinge a fare del mio meglio dove mi trovo adesso. Sono molto felice all’Udinese: sono stato convocato in Nazionale e le grandi squadre mi osservano. Do il cento per cento a questo club. Ogni giorno cerco di migliorare“.

“Se l’Inter ha mosso passi in maniera ufficiale? Le cose si vedranno quando arriverà il mercato, lì diventano concrete. Ma è normale che ci siano conversazioni tra i dirigenti, si chieda il prezzo. Succede spesso… So di aver fatto due buone stagioni e questo può essere già accaduto, non lo escludo. Ma penso anche che tutto sarà fatto per il mio bene e quello del club. Non ho troppa ansia e non tolgo l’importanza che ha. Tengo i piedi per terra, cercando di fare del mio meglio all’Udinese, un club che mi tratta molto bene e ha il potenziale per essere più alto in classifica rispetto a dove si trova ora“.

“Giocare con Lautaro? Ovviamente mi piacerebbe giocare di nuovo con lui, come con altri giocatori che avevo già come compagni di squadra. È un giocatore che oggi è tra i migliori nella sua posizione. Lo conosco, è un grande giocatore. So che è una possibilità. E può essere, come no. Si dice anche che ci sia la possibilità che vada al Barcellona. Dipenderà da molte situazioni. Quindi bisogna prendere tutto questo con le pinze“.

“Grazie a Dio la posizione del portiere viene riconosciuta molto più di prima. Abbiamo assistito a trasferimenti di portieri per 80, 60 e 30 milioni. L’Udinese mi apprezza molto. E vuole una buona somma per me da quello che vedo. Sapevo che avrebbero chiesto abbastanza. Riconoscono il mio lavoro. Vogliono trarne il meglio se mi vendono. È bello saperlo, spero sia il meglio per l’Udinese e per me“.

“Dici che i portieri sono più valutati rispetto a prima. Perché pensi che il cambiamento sia avvenuto? La posizione è sempre stata molto importante. Trasferimenti come quelli di Alisson (Liverpool), Courtois (Real Madrid), Kepa (Chelsea)… I portieri europei costano molto e sono una garanzia. Il mercato si muove molto più di prima in una posizione che si è evoluta molto. Perché il portiere non è importante solo nella parte difensiva, ma anche per sviluppare il gioco“.