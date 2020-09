Nainggolan, nuova chance all’Inter? Conte lo stima, no a un nuovo prestito: può rimanere

Tra i giocatori dell’Inter che hanno già sostenuto le prime sedute individuale ad Appiano Gentile c’è anche Radja Nainggolan, tornato dopo il prestito a Cagliari. Il centrocampista belga rimane sulla lista dei partenti ma, secondo Tuttosport, il suo futuro è ancora tutto da scrivere.

NO A UN NUOVO PRESTITO – “Il Cagliari ha già incontrato l’Inter, ma non è andato oltre la richiesta di un nuovo prestito. Formula che il club nerazzurro, bisognoso di fare cassa, non intende accettare. Per lo meno ora, a inizio ottobre si vedrà. Quindi no al Cagliari per il prestito, idem al Galatasaray, interessato al Ninja“.

RISORSA PER CONTE – “Conte, come noto, ha chiesto un paio di centrocampisti nuovi alla società. Uno sarà Vidal, l’altro nella sua idea sarebbe Kanté. Ma per arrivare al francese del Chelsea serviranno almeno 50 milioni, dunque diverse uscite o una cessione eccellente. Non è così scontato che accada. E quindi perché non dare una nuova chance a Nainggolan? In fondo per darlo nuovamente in prestito c’è tempo e se non arriveranno offerte congrue (è a bilancio per poco meno di 19 milioni), perché svenderlo? Il feeling con Conte c’è. Lo ha raccontato il tecnico nell’inverno passato («ho grande affetto per Nainggolan, volevo portarlo al Chelsea e lui lo sa benissimo»), lo ha più volte ribadito il Ninja stesso“.

TUTTOFARE – “Nainggolan può giocare mezzala e trequartista, ma a Cagliari si è disimpegnato a volte anche davanti alla difesa. Può fare tutto e le prossime due settimane potrebbe regalare nuovi risvolti alla storia del Ninja con l’Inter“.