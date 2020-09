Inter, il super centrocampo che ha in mente Conte. Kanté? La richiesta del Chelsea. Ed Eriksen…

Mancano solo gli ultimi dettagli ma Arturo Vidal è prossimo a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il cileno aspetta che il suo entourage trovi l’intesa per la buonuscita con il Barcellona prima di tornare ad essere allenato da Conte. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, “Vidal nei piani di Conte si inserirà da mezzala nel 3-5-2 che dovrebbe avere Kanté come perno centrale e Barella sull’altro lato. Sensi ed Eriksen costituirebbero varianti tattiche importanti, anche per il 3-4-1-2 già provato nell’ultima stagione, con Vidal più accentrato”.

Sempre a centrocampo, per la Rosea il futuro di Brozovic resta incentro mentre Gagliardini dovrebbe tornare ad un ruolo in seconda linea e non più titolare. “Certo, per completare il progetto serviranno i cinquanta milioni che il Chelsea chiede per il piccolo centrocampista francese. Andranno trovati con cessioni: un big se arriverà l’offerta giusta, oppure un più complesso lavoro di creazione di un tesoretto con gli esuberi”, chiosa il quotidiano.