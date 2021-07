Nainggolan: “Odio essere preso per il cu**. Conte chiaro. Quello che è discutibile…”

Il centrocampista è tornato sul suo addio alla Nazionale belga ma anche sul suo rapporto con l'ex allenatore nerazzurro

«La Nazionale mi manca oggi e mi mancherà domani. Se avessi avuto una spiegazione accettabile non avrei mai rinunciato. Ma quando mi sento preso per il c*** non lo accetto di una persona. Stesso discorso con Conte. Quando loro decidono di darmi via, mi sono state dette le cose come stavano. Mi sono giocato le mie possibilità, ma non le ho avute. Conte non mi ha mai detto che sarei stato un titolare e non mi ha mai spiegato quale sarebbe stato il mio ruolo. Mi sarei dovuto far trovare pronto secondo quanto mi aveva detto. Poi è discutibile il fatto che non ho mai avuto quaranta minuti di tempo per mettermi in gioco, perché comunque - come ho spiegato a lui - non sono un giocatore che ha giocato mai avendo concorrenza nello stesso club. Ho sempre giocato titolare, non so cosa voglia dire cominciare da ultimo per arrivare davanti agli altri e quindi magari sono più un giocatore da partita che da allenamento. E magari non sono riuscito a dimostrarglielo. Quando vedo Conte lo saluto, facciamo due chiacchiere, anche perché adesso sono state messe in chiaro tutte le cose. Non avrò mai rammarico per questo. In Nazionale non mi è stata mai data una spiegazione, dall'essere titolare al non essere parte neanche dei 26 mi sembra veramente follia».