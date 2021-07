Nainggolan: “Lukaku? Ha fatto una cosa che io non ho mai fatto. Si sente…”

Il giocatore belga, di proprietà Inter, parla dell'attaccante suo connazionale che questa sera affronterà col Belgio la sua Italia

Radja Nainggolan, in un'intervista a Skysport, ha parlato di Italia-Belgio. E ha parlato anche di Lukaku: «A fare la differenza in Nazionale oggi sono de Bruyne ed Hazard e sono completamente di origini belga. Romelu è nato e cresciuto in Belgio. Conosco bene la sua storia. Conosco la sua mamma a cui è molto legato».